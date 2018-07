Vasco pega o Icasa e tem nova chance de assumir liderança da Série B

Após perder a chance de assumir a liderança na última terça-feira, o Vasco volta a campo nesta sexta, às 21h50, tentando alcançar ao menos provisoriamente a ponta da Série B. Na abertura da 18ª rodada do campeonato, time vai a Juazeiro do Norte para encarar o Icasa, que faz campanha ruim e está próximo da zona de rebaixamento.

O Vasco entra na rodada como segundo colocado da Série B, com os mesmos 31 pontos do líder Ceará, mas tem desvantagem nos critérios de desempate. Assim, precisa ganhar do Icasa e torcer por tropeço do time cearense, que visita a Portuguesa neste sábado, para poder assumir a ponta.

Para o jogo desta sexta-feira no interior cearense, o técnico Adilson Batista conta com o reforço de jogadores importantes, mas não poderá contar com o meia Douglas, suspenso, que tem sido o maestro do time.

O goleiro Martín Silva, que nesta quinta-feira foi convocado para dois amistosos da seleção uruguaia, volta ao posto depois de cumprir suspensão contra o Vila Nova na terça. Assim como ele, o zagueiro Rodrigo também retornar de suspensão.

O Vasco também deverá ter a estreia do meia argentino Maxi Rodriguez. Contratado junto ao Grêmio, o jogador teve sua situação na CBF regularizada nesta semana e já se juntou ao grupo no Ceará. Resta saber se começa como titular.