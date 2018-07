Vasco pega o Paraná em casa e mira nova série invicta em São Januário

Mesmo com a boa campanha na competição, somente agora o Vasco conseguiu se desgarrar dos adversários. Com 28 pontos em 12 jogos, o time abriu cinco de diferença para o Ceará, equipe que iniciou a 13ª rodada na vice-liderança. Na faixa intermediária, com 17 pontos, o Paraná ocupa a décima posição.

O jogo marca também mais uma chance para Leandrão se consolidar no ataque da equipe. Na partida contra o CRB, o jogador teve papel fundamental ao marcar o gol de empate e contribuir para a vitória por 2 a 1, em Maceió. Após ter disputado o Campeonato Carioca pelo Madureira, o jogador se reapresentou ao time e conseguiu vaga na equipe titular graças à saída de Riascos e ao mau momento de Thalles.

Sem ter uma semana livre para treinamentos desde maio, entre os dois jogos da decisão do Estadual contra o Botafogo, o time começa a sentir o desgaste da maratona, mas Jorginho não deve poupar nenhum jogador. Mesmo com as más atuações dos últimos jogos, o meia Nenê não será preservado.

A baixa é Marcelo Mattos, que sofreu o terceiro cartão amarelo e será substituído por William, que retorna ao time após ter sido liberado para casar. Na defesa, Rodrigo cumpriu suspensão no último fim de semana e retoma o lugar ocupado por Aislan.

Após conseguir a primeira vitória no comando do Paraná, o técnico Marcelo Martelotte tem dificuldades para escalar a equipe. O zagueiro Pitty recebeu o terceiro amarelo e desfalca o time. Como João Paulo ainda se recupera de lesão muscular, Zé Roberto deve ser o escolhido. Além dele, o treinador não poderá contar com os volantes Jean, Lucas Otávio, Anderson Uchôa e o meia Nádson. Liberado pelos médicos, o lateral esquerdo Rafael Carioca está à disposição.