Vasco perde benefício por infringir Estatuto do Torcedor Um dia após a derrota para o Flamengo por 2 a 1 e a eliminação da Taça Rio, o Vasco sofreu outro revés: o clube não terá direito a qualquer benefício fiscal em âmbito federal por seis meses. A decisão é dos desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio.