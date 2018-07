Vasco perde do Coritiba com gol nos acréscimos e fecha turno em último

Com gol sofrido nos acréscimos, o Vasco perdeu do Coritiba por 1 a 0 neste sábado, no Maracanã, e viu sua situação ficar ainda mais complicada no Campeonato Brasileiro. O resultado afunda a equipe carioca na lanterna da competição, com 13 pontos.

O Coritiba, por sua vez, jogou com uma proposta modesta de tentar aproveitar os contra-ataques e conseguiu marcar um gol nos acréscimos com o oportunista Evandro, que entrou no intervalo. Apesar de seguir na zona de rebaixamento, agora com 18 pontos, a vitória surpreendente dá uma nova motivação para a disputa do segundo turno.

O Vasco dominou a primeira etapa, com uma postura bastante ofensiva. O técnico Celso Roth escalou três atacantes, com o estreante Nenê na armação de jogadas. O apoiador arriscava finalizações quando havia brechas, e dava uma boa movimentação para o setor ofensivo, embora esteja sem muito ritmo de jogo.

Apesar da pressão, o time da casa não conseguia marcar. Era grande o nervosismo e os jogadores pecavam pelo excesso de ansiedade nos momentos decisivos. Em um dos lances mais atrapalhados, Herrera, livre, furou uma finalização, e a bola sobrou para Rodrigo, que chutou de qualquer maneira, acertando a trave.

Liderado por Negueba, o Coritiba conseguiu entrar no jogo. O atacante encontrava bastante espaço na defesa vascaína e, com velocidade, puxou contra-ataques perigosos. Em um deles, Rafael Galhardo recebeu um belo passe e desperdiçou com um péssimo chute. Lúcio Flávio também levou perigo em cobrança de falta. Mas o time carecia de precisão.

Nos momentos finais, quando a partida se encaminhava para terminar em 0 a 0, o zagueiro vascaíno Jomar errou um passe na defesa, Rafhael Lucas recuperou e passou para Evandro, que marcou, aos 47 minutos, dando um novo gás para o Coritiba na competição, e, por outro lado, aumentando ainda mais a crise no Vasco.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 x 1 CORITIBA

VASCO - Jordí, Madson, Jomar, Rodrigo e Christiano; Lucas, Serginho e Nenê; Jorge Henrique (Jhon Cley), Dagoberto (Herrera) e Riascos (Thalles). Técnico - Celso Roth.

CORITIBA - Wilson; Walisson, Rafael Marques, Leandro Silva e Juan; João Paulo, Misael (Esquerdinha), Lucio Flavio e Thiago Galhardo (Rafhael Lucas); Henrique (Evandro) e Negueba. Técnico - Ney Franco.

GOL - Evandro, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Klaus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Dagoberto, Herrera, Riascos (Vasco); Lucio Flávio (Coritiba).

PÚBLICO - 8.373 pagantes (10.657 total).

RENDA - R$ 297.030.

LOCAL - Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).