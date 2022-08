Vasco perde fora de casa e tira CSA da zona de rebaixamento da Série B

O Vasco desperdiçou grande oportunidade de assumir a vice-liderança da Série B, ao perder para o CSA por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, no estádio Rei Pelé, pela 25ª rodada. De quebra, o time alagoano deixou provisoriamente a zona de rebaixamento.

Com o resultado, O CSA chegou aos 26 pontos e empurrou o Operário, com 25, para o descenso. Já o Vasco continuou na segunda posição, com 42, atrás de Cruzeiro (53), Bahia (44) e Grêmio (43). O Vasco estava certo que assumiria a vice-liderança da Série B, mas esqueceu de combinar com o CSA. O time carioca caiu do salto alto logo no minuto inicial do duelo. Após cobrança de escanteio de Igor, Lucão subiu sozinho para mandar, de cabeça, para o gol.

A bola aérea é uma das fragilidades do Vasco em todo o campeonato e voltou a incomodar na noite desta quinta-feira. Após sair atrás do placar, Emílio Faro tentou orientar os jogadores mais experientes, incluindo Nenê, mas não conseguiu fazer com que sua equipe se encontrasse na partida.

Quem se deu bem com isso foi o CSA, que ampliou aos 24 minutos. Lucas Barcelos foi lançado em velocidade, viu Danilo Boza falhar e tocou na saída de Thiago Rodrigues. O mesmo Lucas Barcelos chegou a fazer mais um, aos 40, mas o árbitro anulou o lance e assinalou posição irregular.

No segundo tempo, o CSA voltou totalmente focado e quase chegou ao terceiro em um rápido contra-ataque. Lucas Barcelos saiu na frente de Thiago Rodrigues, mas chutou para fora. O time alagoano continuou pressionando e não deixou o Vasco se impor na partida.

Com o Vasco perdido em campo, Emílio Faro tentou mexer, mas não conseguiu mudar o destino da partida. O CSA administrou a vantagem muito bem e, ao invés de recuar, foi para o ataque, exigindo ainda grandes defesas de Thiago Rodrigues, que impediu o que poderia ser uma goleada do time alagoano.

Na próxima rodada, o CSA enfrenta o Operário no sábado (27), às 19h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). No dia seguinte, o Vasco visita o Bahia, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

CSA 2 X 0 VASCO

CSA - Marcelo Carné; Igor, Werley, Lucão e Diego Renan; Geovane (Ferreira), Giva Santos, Yann Rolim (Rogério) e Gabriel (Rickson); Lucas Barcelos (Osvaldo) e Elton (Rodrigo Rodrigues). Técnico: Roberto Fernandes

VASCO - Thiago Rodrigues; Matheus Ribeiro, Danilo Boza, Anderson Conceição e Edimar (Paulo Victor); Yuri Lara, Andrey Santos e Nenê (Palacios); Figueiredo (Bruno Tubarão), Raniel (Eguinaldo) e Alex Teixeira (Fábio Gomes). Técnico: Emílio Faro.

GOLS - Lucão, ao 1, e Lucas Barcelos, aos 24 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

CARTÕES AMARELOS - Elton, Geovane e Rickson (CSA); Danilo Boza (Vasco)

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).