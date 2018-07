Vasco perde para lanterna e desperdiça chance de liderar

O Vasco deixou escapar nesta terça-feira a grande chance de assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em Brasília, no estádio Mané Garrincha, a equipe precisava somente de um empate sobre o lanterna Vila Nova para assumir a ponta. O time, porém, falhou demais na defesa e acabou sendo derrotado por 2 a 1, pela 17.ª rodada.

Mesmo atuando como visitante, o Vasco contou com a imensa maioria da torcida a seu favor. Mas nem por isso o time do técnico Adilson Batista conseguiu se impor no primeiro tempo. A despeito de um maior volume de jogo, a equipe carioca criou poucas chances e possibilitou muitas jogadas de contragolpe ao Vila Nova.

Dois deles acabaram se transformando em gol. Logo aos 7 minutos, Jheimy aproveitou rebote na pequena área e fez 1 a 0. Aos 40, Leo Rodrigues recebeu bom passe na esquerda, avançou em velocidade e rolou para Junior Xuxa, do bico da pequena área, ampliar.

Um gol de Carlos Cesar, marcado após desvio da defesa ainda no primeiro tempo, deu nova esperança ao Vasco. O time foi para a etapa final com duas alterações - Aranda e Montoya entraram nas vagas de Carlos Cesar e Guilhermo Biteco -, ganhou o meio de campo e seguiu com maior volume de jogo.

Mas o controle das ações no meio contrastou com a falta de objetividade na frente. Edmilson, apagado, acabou substituído. E Kleber pareceu mais preocupado em se desentender com os marcadores do que em chutar a gol. No fim, o 2 a 1 acabou fazendo justiça - e adiando, mais uma vez, a chance do Vasco chegar à liderança.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 2 x 1 VASCO

VILA NOVA - Cleber Alves; Leo Rodrigues, Gabriel, Gustavo e Christiano; Jeferson, Radamés, Felipe Macena, Junior Xuxa (Nenê Bonilha) e Paulinho; Jheimy. Técnico: Márcio Goiano.

VASCO - Diogo Silva; Carlos Cesar (Aranda), Luan, Douglas Silva e Marlon; Guiñazu, Fabrício, Douglas e Guilherme Biteco (Montoya); Kleber e Edmilson (Rafael Silva). Técnico: Adilson Batista.

GOLS - Jheimy, aos 7, Junior Xuxa, aos 40, e Carlos Cesar, aos 46 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulinho, Felipe Macena, Junior Xuxa e Gabriel (Vila Nova); Guiñazu, Kleber e Douglas (Vasco).

ÁRBITRO - Marcos Mateus Pereira (MS).

RENDA - R$ 845.836,00.

PÚBLICO - 16.205 pagantes (19.921 no total).

LOCAL - Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).