Vasco perde para o Santa Cruz e cai para o 3.º lugar na Série B

Com um gol no final do jogo, o Vasco foi derrotado para o Santa Cruz por 1 a 0 na tarde deste sábado, na Arena Pernambuco, e perdeu uma posição na Série B do Campeonato Brasileiro. Deixou a vice-liderança para o Joinville. Já o Tricolor de Recife avançou do 11º para o 7º lugar. Tem agora 45 pontos e ficou a sete do Avaí, que é o último do G-4, com 52 pontos.

O Vasco foi melhor e o nome do jogo seria o do goleiro do Santa Cruz, Tiago Cardoso, que somente no segundo tempo fez quatro defesas muito difíceis. Ele garantia um ponto para seu time, o que não significaria muita coisa, pois a equipe a da casa tinha de vencer para manter as esperanças de chegar entre os quatro mais bem classificados.

Tiago Cardoso se destacou em finalizações de Dakson, Douglas, Thalles e Maxi Rodriguez. Tudo na etapa final. Na primeira parte do jogo, os dois times não criaram quase nada e os erros de passe se sucediam com frequência.

A torcida do Santa Cruz sentia o momento de instabilidade e criticava o técnico Oliveira Canindé, chamado de 'burro' em coro ao substituir Wescley por Renatinho e Danilo Pires por Cassiano.

Minutos depois, num contra-ataque rápido, Renatinho recebeu a bola na esquerda e fez um longo lançamento para Cassiano. O lateral Marlon falhou na marcação e o atacante abriu espaço e completou de esquerda com um chute forte. Na comemoração, ele se emocionou e foi abraçado por todos os jogados do seu time. Não havia mais tempo para o Vasco reagir.

GOL - Cassiano, aos 40 minutos do segundo tempo.

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Tony, Alemão, Renan Fonseca e Tiago Costa; Sandro Manoel, Bileu, Danilo Pires (Cassiano) e Wescley (Renatinho); Keno (Ailton) e Leo Gamalho. Técnico - Oliveira Canindé.

VASCO - Martins Silva; Diego Renan, Rodrigo, Douglas Silva e Marlon; Guiñazu, Pedro Ken, Fabrício (Maxi Rodriguez) e Douglas (Montoya); Thalles e Edmílson (Dakson). Técnico - Joel Santana.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÃO AMARELO - Fabrício, Sandro Manoel, Marlon e Guiñazu.

LOCAL - Arena Pernambuco.