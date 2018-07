Vasco perde para Volta Redonda por 1 a 0 na estreia na Taça Rio

Depois de perder a decisão da Taça Guanabara para o Botafogo, no final de semana passado, o Vasco estreou mal na Taça Rio: foi derrotado pelo Volta Redonda, por 1 a 0, em São Januário, neste domingo. Foi a segunda derrota dos vascaínos em casa para uma equipe de menor expressão no estadual deste ano: na quinta rodada do primeiro turno, também em um domingo, o Bangu venceu pelo mesmo placar.

A derrota colocou ainda mais pressão sobre o time, que teve as estreias do volante Sandro Silva, desde o início do jogo, e do lateral-esquerdo peruano Yotún, que entrou na segunda etapa. O técnico Gaúcho sacou Bernardo do time titular: começou com o jovem centroavante Romário ao lado de Eder Luis. Bernardo só entrou aos 13 minutos do segundo tempo, deu alguma movimentação à equipe, mas não o suficiente para conseguir o empate ou a virada.

"Tentamos, numa bola parada eles conseguiram fazer o gol, mas vamos continuar trabalhando que as coisas vão melhorar", disse o jovem meia, de 22 anos, logo após a partida.

O Volta Redonda fez o gol logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Depois de escanteio cobrado pela esquerda, André Alves subiu em meio a três zagueiros vascaínos e cabeceou para o gol. O time visitante ainda teve oportunidade de ampliar aos 29, quando Frontini ganhou de Dedé na corrida e bateu no canto, bola defendida por Alessandro.

Pressionado pela torcida, o Vasco pouco ou nada criava de concreto. A única boa chance no primeiro tempo foi com Dakson, aos 37, mas Gatti defendeu.

Na segunda etapa, um show de falta de pontaria dos vascaínos. O time até que conseguiu chegar mais, mas todos os principais lances rasparam a trave. Primeiro com Eder Luis, no primeiro minuto, depois Wendel, aos 3. Bernardo repetiu aos 20 e, dez minutos depois, foi a vez de Romário, de cabeça, também mandar bem perto do gol. Mas foi o máximo que o Vasco conseguiu: chutes bem perto da trave.

O Vasco volta a campo na quarta-feira, contra o Nova Iguaçu fora de casa. Já o Volta Redonda enfrenta o Friburguense, no próximo domingo, no Raulino de Oliveira.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 0 X 1 VOLTA REDONDA

VASCO - Alessandro; Nei, Dedé, Renato Silva e Wendel (Marlone); Sandro Silva, Pedro Ken (Yotún), Dakson (Bernardo) e Carlos Alberto; Éder Luis e Romário. Técnico: Gaúcho.

VOLTA REDONDA - Gatti; Lorran, Leonardo Luiz, André Alves e Da Silva; Bruno Barra, Zé Augusto (Fernando), Rafael Granja e Marcelo Régis (Geraldo); Léo Andrade (Sassá) e Frontini. Técnico: Cairo Lima.

GOLS - André Alves, aos 11 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - João Batista de Arruda (RJ).

CARTÃO AMARELO - Sandro Silva (Vasco); Leonardo e Da Silva (Volta Redonda).

RENDA E PÚBLICO - não disponíveis.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio (RJ).