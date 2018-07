Vasco pode ter novidade no ataque contra o Atlético-PR

Na lateral esquerda, Ricardo Gomes troca apenas nomes e entra Márcio Careca. No ataque, porém, o técnico deve aproveitar para promover uma pequena mudança tática. Em vez de lançar Elton no lugar de Alecsandro, uma simples troca de centroavantes, o coletivo desta segunda viu Bernardo no meio de campo com Diego Souza deslocado para formar dupla com Eder Luís.

Outra novidade na equipe testada foi a entrada de Eduardo Costa em lugar de Fellipe Bastos. O veterano volante entrou bem no jogo de ida, em Curitiba, e agradou a Ricardo Gomes, que deve promover o seu retorno ao time titular. Com o empate por 2 a 2 na primeira partida, o Vasco pode até empatar em casa por 1 a 1 para seguir adiante na Copa do Brasil.

O presidente Roberto Dinamite lança nesta terça oficialmente a sua campanha para a reeleição no clube. A chapa foi intitulada "O Sentimento Tem Que Continuar".