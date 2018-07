Vasco poupa defensores em jogo decisivo contra o Macaé na Taça Rio

RIO - O Vasco decidiu poupar alguns titulares no setor defensivo, mas vai a campo neste sábado contra o Macaé, fora de casa, com o que tem de melhor do meio para a frente. O jogo, marcado para começar às 16 horas, é muito importante para as duas equipes. Quem vencer fica bem próximo de uma vaga à semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

O Vasco está em segundo lugar no Grupo B, com oito pontos, enquanto o Macaé ocupa a terceira posição na outra chave, com 12 pontos.

O técnico Cristóvão Borges está tenso, pois o Vasco não pode tropeçar neste sábado, sob o risco de ficar longe da disputa da final da Taça Rio. Ao mesmo tempo, ele teme pelo desgaste físico de alguns atletas para a continuidade da Libertadores. Por isso, pediu paciência à torcida.

"O time que eu vou levar a campo é de ótimo nível, em condições de representar o Vasco em qualquer situação. Tenho apenas que ter uma estratégia, uma vez que estamos em fase decisiva nas duas competições que disputamos", disse Cristóvão Borges, que pretende poupar os quatro titulares da defesa, escalando o setor com Allan, Fabrício, Douglas e Dieyson.