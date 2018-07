Vasco poupa Felipe e garante Juninho na Sul-Americana

Borges relacionou até Juninho Pernambucano, que deixou o duelo com o Fluminense, no domingo, com dores no ombro e cansaço muscular. "Estava sentindo muitas dores quando saí de campo, mas estou me recuperando e queria muito ir para esse jogo. Quero estar com o grupo nesse momento decisivo para ajudar o Vasco a buscar essa vaga na final", disse o meia.

Juninho só viajou com a delegação porque está suspenso para o confronto com o Flamengo. Já Diego Souza é uma das apostas de Borges na Sul-Americana. O meia embarcou para o Chile mesmo depois que a comissão técnica refez as contas nos cartões amarelos e descobriu que o atleta não estaria suspenso no domingo.

O desgaste físico, contudo, não preocupa o grupo. "Há uma euforia. O desgaste existe, mas temos conseguindo recuperar bem de um jogo para outro", afirmou o técnico Cristóvão Borges. "Estamos emocionalmente muito fortes. Já são mais de 70 jogos no ano, depois de um início de temporada horroroso. Ninguém esperava que esse time pudesse dar essa virada", comentou o goleiro Fernando Prass. "Agora faltam quatro jogos para entrarmos para a história. Temos que nos dedicar ao máximo um pouco mais".

Na quarta-feira, o Vasco precisa de uma vitória simples para superar o empate por 1 a 1 na ida e garantir sua vaga na final. Uma igualdade sem gols classifica o Universidad do Chile e um empate por dois ou mais gols assegura o time carioca na decisão.