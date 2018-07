Vasco precisa da vitória na Vila para se manter no G4

Mesmo com o tropeço em casa na última rodada, o Vasco segue em quarto lugar, o que lhe daria vaga na Libertadores de 2013. Mas agora tem apenas um ponto de vantagem sobre o quinto colocado São Paulo (50 a 49). Por isso, novo resultado negativo neste domingo será fatal para os vascaínos - o desafio são-paulino é com o Figueirense no Morumbi.

No Vasco, o técnico Marcelo Oliveira e os jogadores tentam manter a tranquilidade, ressaltando que o time ainda está bem posicionado na luta pela vaga na Libertadores. Mas o clima anda quente no clube, principalmente pela reclamação pública que alguns atletas do elenco fizeram por causa do atraso no pagamento de salários.

Para complicar a situação vascaína, o meia Juninho Pernambucano, o principal jogador do time, está com dores musculares e não joga neste domingo. O volante Nilton e o lateral-direito Jonas também podem ser desfalque por problemas físicos. E o zagueiro Dedé, que está com a seleção brasileira na Europa, segue fora do Vasco.