Vasco prega atenção diante do Vitória em Salvador

"Será um jogo complicado, ainda mais pela situação que eles vivem no campeonato", admitiu o volante Rômulo, consciente das dificuldades da reta final do Brasileirão. "A partir de agora, não tem mais jeito, cada rodada irá ficar ainda mais difícil. Está todo mundo brigando pelos seus objetivos."

O lateral-esquerdo Diogo concorda com o companheiro. "Vamos ter um jogo difícil contra o Vitória e, com certeza, a torcida deles irá pressionar muito", disse o jogador, que ganhou a confiança do técnico PC Gusmão após a atuação no empate com o Flamengo e foi mantido no time titular do Vasco.

Com 42 pontos, o Vasco está em 12º lugar no Brasileirão. Apesar da distância, o time carioca ainda sonha com a classificação para a Libertadores de 2011 - está seis pontos atrás do Botafogo, que hoje ficaria com a última vaga na competição continental. Para isso, no entanto, precisa ganhar no sábado.