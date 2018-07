Vasco prega cautela contra Corinthians Paranaense O Vasco precisa apenas de um empate nesta quarta-feira, às 16 horas, em São Januário, para chegar às quartas de final da Copa do Brasil. E o adversário, o Corinthians Paranaense, não é dos mais fortes. O time carioca, no entanto, dispensa o rótulo de favorito com o velho discurso de que não há mais bobo no futebol.