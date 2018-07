Vasco prevê dificuldade para avançar na Sul-Americana Há duas semanas, o Vasco conseguiu um resultado histórico ao golear o Aurora por 8 a 3, em São Januário, reverter uma desvantagem de 3 a 0 conquistada pelos bolivianos no jogo de ida, e avançar de fase na Copa Sul-Americana. Contra o Universitário, do Peru, nesta quarta-feira, a equipe carioca sabe que a facilidade não será a mesma. No jogo de ida, os peruanos venceram por 2 a 0.