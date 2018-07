Vasco promete empenho contra o Volta Redonda O Vasco já está classificado para as semifinais da Taça Guanabara. O que poderia dar à partida contra o Volta Redonda, nesta quarta-feira, às 19h30, em São Januário, um caráter amistoso para os vascaínos. Mas os comandados do técnico Cristóvão Borges têm dois motivos para se empenhar nas duas rodadas que faltam. Nesta terça, o clube conseguiu a liberação de R$ 4,5 milhões do patrocínio da Eletrobrás e prometeu quitar os débitos salariais. A outra razão é demonstrar que não vai intencionalmente prejudicar o Fluminense, interessado direto no resultado do jogo.