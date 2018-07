Vasco promete força máxima na despedida da Série B

Apesar de já estar garantido na elite do futebol nacional do próximo ano e de não ter mais chances de título na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco irá com força máxima para sua última partida na competição, neste sábado, contra o Avaí, em Florianópolis. A garantia foi dada pelo técnico Joel Santana.

Na avaliação de Joel Santana, escalar um time misto poderia influenciar no G4. Além do Avaí, Boa, Atlético Goianiense, América-MG e Ceará brigam pela quarta e última vaga. Mas, apesar do desejo de escalar todos os titulares, o Vasco deverá ter pelo menos dois desfalques: o zagueiro Douglas Silva e o volante Pedro Ken.

Douglas Silva sofreu uma entorse no tornozelo direito há quase um mês, enquanto que Pedro Ken está com uma lesão na coxa direita. Eles serão avaliados ao longo da semana, mas dificilmente terão condições de jogo. O elenco do Vasco se reapresenta nesta terça-feira.