Vasco promete jogar com 'coração' para se manter vivo Pressão total desde o início do jogo, contando com o apoio de sua torcida, que deve lotar o Maracanã. Essa é a estratégia do Vasco para vencer o Náutico, neste domingo, a partir das 17 horas, numa partida de vital importância para o clube carioca no Brasileirão.