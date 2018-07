Vasco promete mostrar força diante do Corinthians-PR

Sem conquistar um título de expressão desde 2003, o Vasco sentiu muito a eliminação no Campeonato Carioca. Mas não há tempo para lamúrias. A equipe do técnico Gaúcho precisa levantar a cabeça e se concentrar na Copa do Brasil, pela qual encara o Corinthians Paranaense nesta quarta-feira, a partir das 21h50, em Curitiba, no jogo de ida das oitavas de final.

Além de trabalhar para manter o moral do elenco elevado, o técnico Gaúcho não quer ver seus jogadores surpreendidos por um adversário mais motivado. "O Corinthians Paranaense é formado por jogadores mais rodados na região Sul. Eles estão mal no Campeonato Paranaense e vão dar a vida nessa partida da Copa do Brasil", avisou o comandante do Vasco.

A ordem no Vasco é garantir um bom resultado nesta quarta-feira para poder decidir com tranquilidade no jogo de volta, no dia 21 de abril, quando receberá o Corinthians Paranaense em São Januário. Para isso, Gaúcho deve contar neste primeiro confronto com o meia Carlos Alberto, já recuperado dos problemas físicos, no time titular.