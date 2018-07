Vasco promete ser ofensivo na 'decisão' contra o Avaí O Vasco promete ser ofensivo na "decisão" desta quarta-feira contra o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela segunda semifinal da Copa do Brasil. Como houve empate por 1 a 1 no jogo de ida, em São Januário, o clube carioca precisa de vitória ou empate por dois ou mais gols para disputar a final da competição.