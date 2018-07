Vasco promete seriedade contra o Corinthians

Corinthians, neste domingo, às 17 horas, no Pacaembu, equipes postulantes ao título.

Contra os mineiros, os vascaínos tiveram atuação ruim e perderam por 3 a 1. Para o embate com os paulistas, surgiram novos rumores de facilitação para prejudicar o Fluminense. Até o meia Felipe admitiu pouco interesse no jogo, mas o Gusmão garantiu empenho máximo para não

dar margem a especulações.

Coincidência ou não, Felipe foi cortado do confronto na sexta-feira, com dores no joelho direito. Assim, o treinador não poderá contar com seus quatro principais jogadores para a partida, mas mandará a campo Eder Luís, Zé Roberto e Carlos Alberto.

"Não tem essa de escalar time B ou reserva. Precisamos lutar por um posicionamento melhor na tabela e terminar o campeonato de forma digna", disse PC, que terá a volta de Ramon.

O lateral-esquerdo, por sinal, se mostra um dos jogadores mais animados para a partida. Afinal, ficou cerca de cinco meses fora de combate nesta temporada, entre vários períodos afastado por lesão, e atuou em apenas 15 jogos. Para Ramon, é hora de retomar um pouco do

ritmo de jogo para iniciar 2011 em plenas condições físicas. "Estou em débito com a torcida. Não interessa pelo que estamos disputando ou quem vou beneficiar. Estou motivado como se o Vasco tivesse brigando pelo título", disse.

Na zaga, Douglas fará sua estreia, no lugar de Cesinha, e Allan toma a vaga deixada por Felipe, no meio. A equipe jogará, dessa maneira, com três volantes.