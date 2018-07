Vasco quer apoio da torcida no Maracanã contra o ABC

Ainda com risco de não conseguir o acesso à Série A, o Vasco está mobilizando todas as forças para enfrentar o ABC, neste sábado, às 16h20, pela 34.ª rodada, em busca de voltar a vencer depois de quatro tropeços consecutivos na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube espera contar com forte apoio da torcida e por isso resolveu mandar o jogo no maior palco do futebol carioca, o estádio do Maracanã, em vez de São Januário. Até sexta-feira, mais de 20 mil ingressos haviam sido vendidos.

O time sente o peso das cobranças por bons resultados, já que nos últimos jogos perdeu pontos importantes e deixou a luta pela liderança do campeonato. Com 56 pontos, na terceira colocação, o Vasco segue ameaçado pelos times que o seguem na tabela de classificação.

O lateral-direito Carlos César acredita que o Vasco vai precisar mostrar mais do que "camisa" para sair da pressão. "Uma vaga tem que ser nossa, até porque a camisa que nós estamos defendendo é grande", defendeu. "O acesso tem que vir com esforço. Sabemos que a camisa não vence".

Carlos César se recuperou de uma lesão no ombro sofrida na última rodada e deve estar entre os titulares. O zagueiro Douglas Silva é outro que corre contra o tempo para se recuperar de uma contusão no tornozelo e estar disponível para o jogo. A disposição agradou ao técnico Joel Santana, que o relacionou para a partida, mesmo sendo dúvida. "Quando o jogador se comporta assim, a recuperação é rápida mesmo. Qualquer esforço é pouco para sairmos definitivamente dessa situação", afirmou.