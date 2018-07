Vasco quer apoio da torcida para bater o América-RN

Em seu retorno ao estádio de São Januário, no Rio, o Vasco vai voltar a contar com o meia Douglas contra o América-RN, neste sábado, às 16h20, pela 12.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time poderá voltar a ter torcedores no estádio após ter cumprido uma punição que o obrigou a jogar longe da torcida em sua casa por nove jogos.

O time de Adilson Batista teve uma atuação bastante consistente na última vitória - sobre o Santa Cruz por 4 a 1. Agora, a tendência é que, com o retorno de seu principal armador, o meia Douglas, a equipe ainda apresente alguma evolução. Com a volta do camisa 10, Dakson retorna para o banco de reservas.

O lateral-direito Carlos César será outra novidade no time de Adilson Batista. Depois do bom desempenho na goleada da última terça-feira, ele assume o lugar de André Rocha. O atacante Kleber terá nova oportunidade de mostrar seu futebol. Ele estreou na última partida se movimentando bastante para participar das jogadas, acabou fazendo um gol de pênalti, mas estava fora de forma. A tendência é que com a sequência de jogos, ele encontre a forma ideal.

Nesta sexta, o treinador Adilson Batista finalizou a preparação para o jogo conduzindo um treino tático em campo reduzido. A atividade tinha como objetivo aumentar a compactação do time e aperfeiçoar a saída de bola.