Vasco quer aproveitar jogos no Rio para embalar de vez

Tem se tornado rotina na Série B do Campeonato Brasileiro: sempre que o Vasco entra em campo podendo terminar a rodada na liderança, o time tropeça. Mas a equipe espera chegar finalmente ao topo da tabela de classificação nos próximos quatro jogos, já que três deles serão no estádio de São Januário, no Rio.

A sequência de partidas em casa anima o volante Fabrício. "É o lugar onde a gente se sente bem. É a nossa casa. A última vitória nossa lá dentro foi muito boa", afirmou, fazendo referência aos 2 a 0 sobre o Luverdense, em partida que marcou a estreia do técnico Joel Santana.

O jogador reconheceu que o Vasco tem falhado em sua busca pela liderança, mas Fabrício considera que quando o time alcançar o topo, será definitivo. "Temos tentado alcançar o primeiro lugar, mas ele não tem vindo. Os últimos resultados não foram o que a gente espera, mas temos que ver pelo lado bom, pelo lado otimista. A coisa está se afunilando cada vez mais. Acredito que quando a gente chegar ao primeiro lugar, não sairemos mais", avaliou.

Neste sábado, o time carioca recebe o Náutico e depois vai ao Maranhão para enfrentar o Sampaio Corrêa na próxima terça. Já no outro fim de semana a equipe de Joel Santana recebe o Joinville, em briga direta pelo título, e encerra a sequência em casa diante do Bragantino.