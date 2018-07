Vasco quer aproveitar mais preparação para o clássico

RIO - Depois de três anos e meio, o Vasco volta a enfrentar o Flamengo no Maracanã, domingo, às 16h, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. A última partida entre os dois clubes no estádio foi realizada em 2010, antes da interdição para as obras da Copa do Mundo de 2014.

E após perder a chance de alcançar a liderança do Campeonato Carioca, ao empatar no domingo contra o Duque de Caxias, o time vê no retorno do "Clássico dos Milhões" ao Maracanã a oportunidade de alcançar a ponta da competição. No momento, o Vasco ocupa a terceira colocação no Estadual com 15 pontos.

O treinador Adilson Batista comentou a atual condição do Flamengo, que está com o pensamento voltado para a Libertadores, o que pode ser uma vantagem para os vascaínos. "Evidente que a cabeça deles (grupo do Flamengo) está voltada para o León (do México), que será quarta. Depois vão nos enfrentar. Vamos procurar jogar e neutralizar aquilo que a gente entenda que seja o ponto forte deles", disse o técnico que, ainda assim, espera uma partida complicada. "Agora, é pensar no clássico, que sabemos que será um jogo difícil. Temos de nos preparar, ter atenção", concluiu.

NOVIDADE

A equipe de São Januário aguarda a chegada do meia Douglas, que estava no Corinthians, entre terça e quarta-feira. De acordo com o empresário de Douglas, Bruno Paiva, o jogador deve assinar por empréstimo com a equipe carioca até o fim de 2014.