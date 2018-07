Vasco quer começar pré-temporada com sete reforços

RIO - O término melancólico da temporada de 2013 - que encerrou com uma goleada por 5 a 1 diante do Atlético-PR e o rebaixamento à Série B do próximo ano - faz a diretoria do Vasco se mexer em busca de reforços para o próximo. O clube pretende anunciar pelo menos sete jogadores até o início da pré-temporada.

Dois deles devem ser apresentados já na próxima semana. O goleiro uruguaio Martín Silva e o volante paraguaio Eduardo Aranda, vice-campeões da Libertadores pelo Olimpia, desembarcam no Rio já nesta sexta-feira para a realização de exames médicos. O anúncio oficial da contratação dos dois deverá ocorrer na segunda-feira.

Além deles, o Vasco pretende contratar um zagueiro, dois laterais, um meia e um atacante. Os nomes cogitados são os do zagueiro Rodrigo (Goiás), os laterais Suelinton (Criciúma) e Cortez (São Paulo), o meia Júnior Dutra (Sporting Lokeren, da Bélgica) e o atacante Cassiano (Internacional).