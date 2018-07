Vasco quer confirmar reação com vitória sobre o Guarani Para evitar o retorno à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, sem contar com outros resultados, o Vasco só tem uma alternativa: vencer o Guarani, quinta-feira, em São Januário. A sensação entre os jogadores vascaínos é de que o time melhorou nas duas últimas rodadas, quando derrotou o Internacional e empatou por 1 a 1 no clássico com o Botafogo, domingo.