Vasco quer contratar atacante argentino Ariel

A diretoria do Vasco já iniciou a busca por reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o clube envolvido na Copa do Brasil, a ideia é trazer os novos nomes antes da estreia da maior competição nacional - joga no dia 9 de maio, contra o Atlético-MG, no Mineirão. E o primeiro nome da lista é o atacante argentino Ariel, do Coritiba.

O diretor executivo do Vasco, Rodrigo Caetano, já entrou em contato com o Coritiba para tratar de uma possível transferência. Ele esperava, no entanto, a definição do Campeonato Paranaense - o que aconteceu no domingo - para se aprofundar nas conversas. Assim, a negociação deve avançar mais rapidamente a partir de agora.

A princípio, o Vasco quer ceder o meia Fumagalli, não aproveitado pelo técnico Gaúcho, para contar com Ariel, que marcou dez gols no Campeonato Paranaense. A esperança vascaína é que o atacante argentino pressione a direção do Coritiba, atualmente na Série B, para jogar em um time da primeira divisão - seu contrato se encerra em julho.

Além de Ariel, a diretoria vascaína quer contratar um zagueiro, um meia e outro atacante.