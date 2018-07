Vasco quer pontos para garantir a vaga na Sul-Americana

Além disso, o Vasco ainda terá o meia Zé Roberto, que jogou várias vezes no Brasileirão como atacante, com a tarefa de armar jogadas no meio e de buscar tabelas com os três escalados no ataque. Gusmão sabe que o Cruzeiro vai partir para cima com tudo a fim de se manter na luta pelo título. Essa hipótese, no entanto, não o intimida. Na sua avaliação, se o Vasco tentar jogar atrás, buscando somente os contra-ataques, correrá mais riscos de insucesso.

O atacante Rafael Coelho, com tendinite, vai desfalcar o time. Gusmão lamentou a ausência do atleta que fez o gol da vitória no amistoso contra o Santos, na última quarta-feira, no Piauí. "A comissão técnica decidiu que só vai entrar em campo quem estiver 100%. Por isso o Rafael Coelho ficará fora", disse o técnico. O meia Caíque, recuperado de contusão, foi relacionado para o banco de reservas e é uma boa opção de Gusmão para o decorrer da partida.