Vasco quer usar jogos em palcos da Copa para embalar

Fora do grupo dos quatro primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro, que conseguem o acesso para a elite do futebol nacional, o Vasco quer aproveitar os seus dois próximos jogos, ambos no Nordeste, para subir na classificação. Nesta sexta-feira, o técnico Adilson Batista lembrou que o time vai jogar em dois dos palcos da Copa do Mundo e destacou a necessidade do time aproveitar as boas condições da Arena das Dunas e da Arena Pernambuco para embalar na competição.

"O nosso objetivo é o de voltar com o maior número de pontos possíveis. Tem um jogo atrasado contra o Náutico, são dois campos muito bons, dá pra praticar o futebol que queremos. A equipe vem numa evolução. As coisas tão fluindo bem, passe, posse, controle, oportunidades. É um jogo duro, difícil. Precisamos ir pra lá com o intuito de voltar com o maior número de pontos possíveis", disse.

Neste sábado, o Vasco encara o ABC na Arena das Dunas, enquanto o Náutico será o oponente da próxima terça-feira na Arena Pernambuco, em duelo adiado da quinta rodada. No momento, o time é apenas o oitavo colocado da Série B, com 20 pontos, e Adilson destaca as dificuldades que o Vasco tem enfrentado no torneio, especialmente por ser encarado como a equipe a ser batida.

"A Série B sempre foi diferente. Trabalhei no Avaí, no Figueirense, e agora pelo Vasco. Houve uma evolução, uma melhora dos campos, do calendário. É um pouco mais corrido, é mais correria. Contra o Vasco o adversário joga de uma maneira diferente, o jogo se torna diferente", declarou.