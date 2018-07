Vasco quer vencer para trazer tranquilidade ao grupo

Torcedores invadindo o campo para ameaçar os jogadores do Vasco e cobrar reação do time no Campeonato Brasileiro. O episódio, ocorrido na última terça-feira, evidenciou que o clima no clube não é dos melhores. E a pressão tende a aumentar se a equipe de São Januário não vencer nesta quinta-feira o Internacional, às 21 horas, no Rio.

Irritado com a invasão de cerca de 30 integrantes de uma facção organizada, paralisando o treinamento do Vasco, o diretor executivo do clube, Rodrigo Caetano, cogitou pedir demissão, mas mudou de ideia.

Os problemas também se sucedem em campo. O atacante Élton, um dos mais cobrados pelos torcedores na terça, está fora do jogo. Ele torceu o tornozelo direito e vai ser substituído por Dodô. "Temos que buscar essa primeira vitória, ainda mais em casa. Não podemos perder", destacou o lateral esquerdo Ramon, que vai enfrentar seu ex-clube, o Internacional.