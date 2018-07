Vasco quer vitória para encaminhar classificação

O atacante Dodô descartou a possibilidade do Vasco atuar recuado em Salvador, diante do Vitória, na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Para o centroavante, um triunfo deixará a equipe carioca muito perto da classificação às semifinais do torneio nacional.

"Nosso time está na reta final da Copa do Brasil e temos boas chances de passar para a semifinal. Nosso ambiente aqui é muito bom e vamos fazer de tudo para avançar para a semifinal. É muito importante conseguir a vitória fora de casa e vamos lutar para conseguir", afirmou Dodô.

O primeiro duelo entre Vasco e Vitória será disputado na quarta-feira no Barradão, às 21h50. E o duelo decisivo entre as equipes está marcado para o dia 5 de maio, às 19h30, no Estádio de São Januário.