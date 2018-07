Vasco quer vitória para se afastar da zona de descenso Nas últimas sete rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu apenas uma partida. Tal rendimento levou o time de volta a flertar com a zona de rebaixamento. Ela se aproxima, com a turma que lá habita ameaçando engrenar. Um desses times é justamente o São Paulo, que vem ao estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, encarar o clube cruzmaltino, neste domingo, às 16 horas, pela 21.ª rodada.