Vasco quita empréstimo do lateral-esquerdo Yotún O Vasco pagou nesta sexta-feira o Sporting Cristal-PER pelo empréstimo do lateral-esquerdo Yotún, mas o peruano só deve fazer sua estreia na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A diretoria vascaína espera receber do clube estrangeiro na próxima semana os documentos para inscrever o jogador na CBF. Também na semana que vem, o clube quer regularizar o volante Sandro Silva.