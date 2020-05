Vasco realiza exames de coronavírus em jogadores e familiares

O Vasco realizou nesta sexta-feira exames de coronavírus em seus jogadores e familiares mais próximos. Os testes ocorreram no CT do Almirante, em Vargem Grande, com o clube tendo dividido os atletas em diversos grupos. Assim, escalonados, os testes ocorreram durante os períodos da manhã e da tarde.

Uma série de medidas foi seguida pelo Vasco para evitar o contato entre as pessoas. Com isso, um membro de cada família desembarcava por vez dos carros, com a saída do centro de treinamento ocorrendo imediatamente após a realização dos testes de sangue e PCR.

Os exames seguiram o protocolo estabelecido pelo Jogo Seguro, documento produzido em conjunto pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e médicos dos clubes que disputam o Campeonato Carioca, necessário para a retomada da competição.

O Vasco já indicou publicamente o desejo de voltar a realizar treinamentos em seu CT, mas aguarda o aval das autoridades públicas para preparar o retorno das atividades. O clube, inclusive, assinou documento, ao lado de outros participantes, defendendo a volta do torneio estadual - Botafogo e Fluminense foram exceções.

Na última terça-feira, o presidente do clube, Alexandre Campello, acompanhado por dirigentes do rival Flamengo, esteve em Brasília para reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Na pauta do encontro, discutiu as medidas para assegurar que a retomada mais rápida possível das competições, mesmo em meio à pandemia da covid-19.