Vasco recebe o Athletico-PR de olho em um returno de Brasileirão mais regular

Nos dois últimos jogos, o Vasco perdeu uma em casa e ganhou outra fora. Neste domingo, às 16 horas, quando recebe o Athletico-PR, em jogo válido pela 20.ª rodada da competição, a ordem é começar a engatar uma série de vitórias para escapar de vez da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, alcançando de vez a tão sonhada regularidade.

Na penúltima rodada, a equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo decepcionou sua torcida em pleno São Januário com um revés por 2 a 0 frente ao Bahia. Na rodada, seguinte, devolveu o sorriso e a esperança a seus fãs batendo a Chapecoense por 2 a 1 na Arena Condá.

No início do returno, contando com 23 pontos na tabela de classificação e ainda próximo da "zona da confusão", para o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, voltar à casa vascaína representa o panorama ideal para atingir a tão sonhada tranquilidade na competição.

"A maioria dos nossos pontos foi em São Januário. Nosso torcedor sempre faz uma festa bonita. Sempre disse que jogar em São Januário é memorável. Na última vez que nos encontramos, não tivemos um resultado positivo, mas conseguimos vencer fora depois. A gente espera que o torcedor siga nos apoiando", ressaltou o jogador.

Diante da empolgação de um adversário que possui uma "baita equipe, estruturada" e acaba de ganhar sua primeira Copa do Brasil, Danilo crê no encontro desta rodada como uma chance para a definitiva redenção do time carioca. "Podemos começar a sonhar, dependendo do resultado de domingo. Se conseguirmos encaixar duas ou três vitórias na virada do turno, as coisas podem mudar", projetou.

Num time que não terá desfalques para atrapalhar a vida de Vanderlei Luxemburgo neste domingo, o atleta deve assumir a condição de titular na lateral esquerda em vaga disputada com Henrique durante a semana. Do outro lado da linha defensiva, Yago Pikachu volta à equipe após cumprir suspensão na rodada anterior.

No ataque, Ribamar, autor de um dos gols no triunfo contra a Chapecoense, deve ganhar nova chance, formando o trio ofensivo novamente com Rossi e o garoto Talles Magno, este convocado para disputar o Mundial Sub-17 pela seleção brasileira.