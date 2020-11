Vasco recebe o Fortaleza com missão de se afastar de vez da zona do rebaixamento

O Vasco ganhou respiro na tabela ao superar o Sport na rodada passada. Com ânimo revigorado, buscará se afastar de vez da zona de rebaixamento do Brasileirão nesta quinta-feira. Vencer o Fortaleza em São Januário, às 19 horas, jogará os cariocas para o meio da classificação. O técnico Ricardo Sá Pinto espera que o artilheiro Cano emplaque série de gols após quebrar o jejum em dose dupla frente os pernambucanos. Ele não marcava desde setembro. Decidiu os 2 a 0 na Ilha do Retiro.

Leia Também Sem folga, Palmeiras terá semi da Copa do Brasil e clássico no período de festas

Cano é um "termômetro" do Vasco. O time não perde quando ele marca. Gol do atacante é sinônimo de resultado positivo. Ele já anotou nove vezes e tenta voltar à briga pela artilharia.

O jogo é válido pela 16ª rodada. Havia sido adiado. E contará com um Sá Pinto mais calmo. Contratado para salvar o Vasco da queda, o português iniciou sua caminhada com duas derrotas e um empate diante do lanterna Goiás. Até triunfar diante do Sport e tirar o Vasco da zona de queda.

Com a repetição da escalação, espera que o desempenho e o resultado sejam os mesmos. O Vasco não admite tropeço diante de um oponente direto na classificação. Com 22 pontos, pode ultrapassar os cearenses, com 24. O esquema com três defensores vem dando certo. Protegidos, os laterais Léo Matos e Neto Borges têm mais liberdade e, ofensivos, estão ajudando muito o time a criar chances na frente para Talles Magno e Cano.