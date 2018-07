Vasco recomeça a luta na Série B contra o Santa Cruz

O Vasco vai recomeçar a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro com o ataque renovado e reforçado. O técnico Adilson Batista confirmou, nesta segunda-feira, que o atacante Kleber estará entre os titulares na partida desta terça contra o Santa Cruz, às 21h50, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 11.ª rodada. O jogador, contratado junto ao Grêmio durante o recesso da Copa do Mundo, vai fazer a sua estreia pelo clube carioca.

Kleber perdeu espaço no time tricolor gaúcho depois de sofrer uma contusão no joelho direito, no início do ano, que o tirou dos gramados por cerca de um mês. Depois da recuperação, o jogador não conseguiu se firmar na equipe e acabou encostado. Agora, busca uma nova chance na carreira pelo clube carioca.

O jovem atacante Thalles ganhou a disputa interna com Edmílson - artilheiro do Campeonato Carioca, mas que não está em boa fase -, e vai completar a linha de frente com Kleber. O meia Dakson também começa a partida no lugar de Douglas, que cumpre suspensão automática.

A torcida vascaína verá o retorno do volante argentino Guiñazu. O jogador se recuperou de uma contusão no pé, que o afastou dos jogos da equipe - desde a decisão do Campeonato Carioca, realizada em abril -, e foi relacionado pelo técnico na equipe que começa a partida.

Depois de um início de Série B apresentando futebol e resultados abaixo do esperado, o confronto contra o Santa Cruz marca a retomada do Vasco para chegar aos quatro primeiros lugares da tabela de classificação, no grupo de acesso para a Série A. O time carioca se mantém na 10.ª colocação. Em 9 partidas, somou 14 pontos, três a menos que o quarto colocado, o América-MG.