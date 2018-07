Vasco recorre a torcedores ricos para quitar salários

Os cartolas vascaínos pretendem quitar a dívida com o time e demais funcionários antes do fim do ano, para iniciar a pré-temporada em um clima mais propício à preparação para a próxima temporada. No entendimento dos dirigentes, será possível até lá desbloquear as contas. O Vasco deve R$ 60 milhões à Receita Federal, o que levou à penhora de 100% das receitas cruzmaltinas.

A situação financeira preocupa os jogadores há muito tempo, mas a má campanha na temporada atual intensificou também a crise política em São Januário. "Não depende só de nós. Pelo que demonstramos, temos condições de fazer muito mais, de ajudar o Vasco a chegar aos títulos. Mas tem que começar lá de cima. Desde que eu e vários outros chegaram, melhorou muito, mas não se pode repetir os erros de agora", comentou o atacante Eder Luís.

Para o clássico contra o Fluminense, domingo, no Engenhão, o técnico Gaúcho deve mandar muitos reservas a campo.