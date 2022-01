Vasco anuncia contratação do meia Vitinho e do atacante Raniel como reforços para 2022

O Vasco anunciou nesta terça-feira as contratações por empréstimo do meia Vitinho, do Corinthians, e do atacante Raniel, do Santos, até o fim do ano. Os jogadores vão se juntar aos novos companheiros e iniciarão os trabalhos no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus.

Por enquanto, o time faz avaliações físicas e exames médicos. O técnico Zé Ricardo listou 23 atletas para o começo do trabalho, mas dois estão com covid-19 (Cangá e Galarza) e outros dois se recuperando de lesão (Sarrafiore e Weverton). Vitinho, portanto, será o 20º atleta à disposição do comandante.

O clube anunciou na segunda-feira que o goleiro Vanderlei e o zagueiro Leandro Castan vão treinar separados do elenco principal. A diretoria também busca empréstimos para jovens do elenco como o atacante Tiago Reis, o lateral Cayo Tenório e o meia Lucas Santos. Os garotos Caio Lopes e João Pedro, cujos contratos se encerram neste mês, foram dispensados.

O centroavante Daniel Amorim, que contribuiu com quatro gols e quatro assistências na Série B, não teve o contrato de empréstimo renovado. Antes, já haviam se despedido Germán Cano, Ricardo Graça, Walber, Ernando, Zeca, Rômulo, Andrey, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá e Morato.

O Vasco ainda anunciou o fim do patrocínio master de dois anos com a Havan e revelou ter fechado novos acordos para barra das costas e das mangas. As empresas ainda serão divulgadas.