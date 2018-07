Vasco renova contrato com Andrés Ríos até o fim de 2018

O Vasco anunciou nesta quarta-feira que renovou contrato com o atacante Andrés Ríos até o final de 2018. O vínculo do argentino havia se encerrado em junho, por isso ele poderia se transferir para qualquer equipe sem necessidade de compensação financeira ao clube carioca.

"Estou muito feliz com essa renovação. O Vasco é um clube grande, eu me adaptei muito bem e gosto muito de jogar aqui. O que projeto para o segundo semestre é ajudar o Vasco a brigar na parte de cima da tabela do Brasileirão. Vamos em busca de uma vaga na Libertadores", afirmou o argentino em entrevista ao site oficial do clube, publicada nesta quarta-feira.

Após passagem pelo Defensa y Justicia, da Argentina, Ríos chegou ao Vasco em julho de 2017 e participou da campanha no Campeonato Brasileiro do ano passado que classificou o clube à Libertadores de 2018. O atacante, que pode jogar centralizado ou aberto pelas pontas, disputou 50 partidas com a camisa vascaína e marcou 12 gols.

O próximo compromisso da agenda do Vasco será contra o Bahia, em São Januário, no Rio, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, disputado no dia 9 de maio, o time carioca perdeu por 3 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador. "Vamos procurar dar o nosso máximo para conseguir a virada", resumiu Ríos.

Enquanto o atacante acertou a permanência, o técnico Jorginho sofreu a baixa do volante Wellington, que se transferiu para o Atlético Paranaense. Vinculado ao Internacional, o meio-campista estava sem clima no Vasco desde a publicação de uma foto em que ironizou vaias da torcida, em 22 de maio. Junto de Evander, Gabriel Félix e Paulão, o jogador chegou a ser afastado pela diretoria por causa do incidente, mas o quarteto acabou reintegrado.

Esta quarta-feira ainda marcou a volta de Martín Silva aos treinos do Vasco. O goleiro estava com a seleção uruguaia na Rússia para a disputa da Copa do Mundo e acabou eliminado nas quartas de final da competição, após derrota por 2 a 0 para a França.