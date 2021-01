Vasco renova empréstimo do meia Martín Benítez até o dia 30 de junho

O Vasco anunciou nesta terça-feira a renovação do empréstimo do meia Martín Benítez junto ao Independiente. O argentino de 26 anos tem seu vínculo com clube brasileiro estendido até o dia 30 de junho deste ano. Para isso, a equipe desembolsou US$ 250 mil (aproximadamente R$ 1,3 milhão) para fechar o negócio.

O camisa 10 se reapresentou ao Vasco nesta terça-feira e teve seu primeiro contato com a nova comissão técnica do time, incluindo o treinador Vanderlei Luxemburgo. O comandante espera contar com Benítez já no próximo compromisso do time, no próximo sábado, contra o Coritiba. O meia, porém, ainda não está registrado no BID da CBF.

A renovação entre as partes segue o mesmo acordo que estava vigente até o fim de 2020. O Independiente pode, a partir de 1º de março, exercer a cláusula de saída, conseguindo assim vender os direitos do atleta a quem quiser. Caberá ao Vasco igualar a proposta ou ficar com 15% de uma eventual negociação do meia a algum outro clube.

O Vasco continua com a opção de compra de 60% dos direitos de Benítez, por valores em torno de US$ 4 milhões (cerca de R$ 21,6 milhões). Entretanto, se o time carioca de fato optar por comprá-lo, terá descontado o valor recém-desembolsado pelo empréstimo. Ou seja, caso o Vasco queira ficar com o atleta em definitivo, teria de pagar US$ 3,75 milhões (aproximadamente R$ 20,3 milhões) em 18 parcelas mensais.

Em 26 jogos pelo Vasco, Benítez marcou dois gols. Sua última atuação foi em dia 13 de dezembro, contra o Fluminense. A equipe de Luxemburgo volta a campo neste sábado, em São Januário, contra o Coritiba, às 21 horas, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro.