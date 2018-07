Vasco repete escalação em São Januário para enfrentar o Madureira

O técnico Doriva ganhou o reforço do paraguaio Julio dos Santos, mas gostou tanto do desempenho do Vasco na estreia do Campeonato Carioca que decidiu manter o time com a mesma formação para o jogo desta quinta-feira, às 21 horas, no estádio de São Januário, no Rio, contra o Madureira, pela segunda rodada.

Contratado no início do mês passado, o volante paraguaio teve a sua situação junto à Federação de Futebol do Rio (Ferj) regularizada nesta quarta-feira. O jogador, porém, irá esperar uma chance no banco de reservas, já que Doriva optou por manter a dupla de volantes Lucas e Serginho.

Apesar de admitir a ansiedade pela estreia em São Januário, Serginho garantiu que o Vasco está focado no adversário. "(O Doriva) fez treinamento visando o jogo contra o Madureira. Qualquer um contra o Vasco vai marcar atrás da linha da bola e nos esperar", disse. "Eles virão fechados e aguardando o nosso erro para sair em contra-ataque", previu o volante.