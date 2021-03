Vasco rescinde com Benítez e confirma que jogador vai defender o São Paulo

O Vasco da Gama informou nesta terça-feira que rescindiu o contrato de Martín Benítez e informou que o argentino, que tinha vínculo com o clube cruzmaltino até 30 de junho, vai defender o São Paulo nesta temporada. O atleta, inclusive, já treina no CT da Barra Funda desde a semana passada.

Em comunicado divulgado em seu site oficial, o Vasco afirmou que a rescisão se deu em comum acordo entre todas as partes, incluindo o Independiente, da Argentina, clube que detém os seus direitos federativos do jogador.

Por se tratar da rescisão de um contrato vigente, o clube vai receber uma compensação financeira do jogador e manterá um percentual para futura venda. Além disso, terá um valor de crédito para usar numa futura negociação para trazer algum atleta do São Paulo. Caso nenhum jogador seja envolvido, o time paulista será obrigado a devolver esse crédito em dinheiro.

Vale ressaltar que, no início das tratativas, o Vasco tentou incluir o atacante Paulinho Boia na negociação, mas o jovem quis continuar no time do Morumbi.

O clube de São Januário havia pago ao Independiente US$ 160 mil (R$ 903 mil, na cotação atual) dos US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão) estipulados para o empréstimo até junho deste ano. Agora, com a rescisão, Benítez vai devolver esse valor e ainda deve pagar cerca de R$ 1,5 milhão a mais, como forma de indenização.

Benítez disputou uma temporada pelo Vasco. O meio-campista argentino de 26 anos deixa o time cruzmaltino com três gols anotados em 33 partidas. Ele deve ser anunciado pelo São Paulo em breve. "O Vasco da Gama agradece toda dedicação e empenho do atleta no período que permaneceu no clube, e o deseja sorte em seu novo desafio", disse o agora ex-clube do atleta.