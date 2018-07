Vasco retoma treinos para 'maratona de cinco finais' no Brasileirão Em meio a uma crise agravada por duas derrotas seguidas, para Palmeiras e Corinthians, que fizeram o Vasco estacionar na antepenúltima posição da tabela do Brasileirão, com 12 pontos, o time carioca terá mais de uma semana de treinos antes do próximo jogo no Brasileirão, contra o Joinville, em 9 de agosto.