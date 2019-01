Vasco revela numeração para 2019 e confirma Bruno César com a 10

Na véspera da sua estreia no Campeonato Carioca, o Vasco anunciou nesta sexta-feira a numeração das camisas do time para a temporada 2019. A tradicional 10, que estava vaga na equipe no ano passado, ficará com o meia Bruno César, recém-contratado pelo clube.

O zagueiro Leandro Castán, que chegou ao time durante a última temporada, vai utilizar o número 5, sendo que no ano passado vestia o 25. O número 11 continua com o atacante argentino Maxi López, assim como a 22 com Yago Pikachu, um dos destaques do time no ano passado.

O goleiro Fernando Miguel, que passa a ser o dono da posição com a saída do uruguaio Martín Silva para o Libertad, do Paraguai, será o camisa 1, enquanto a 9 será de domínio de Ribamar, um dos reforços que chegaram ao time.

Outras contratações para 2019, o lateral-direito Raul Cáceres usará o 2, enquanto o meio-campista Fellipe Bastos, de volta ao clube, será o 6. Da tradicional numeração titular de 1 a 11, apenas a camisa 7 não será utilizada.

No total, o Vasco incluiu 41 jogadores ao definir a sua numeração para a temporada 2019. O time vai utilizá-la a partir deste sábado, diante do Madureira, às 16h50, quando vai atuar estádio Conselheiro Galvão, na sua estreia no Campeonato Carioca.

Confira a numeração dos 41 jogadores do time profissional:

1) Fernando Miguel

2) Raul Cáceres

3) Osvaldo Henriquez

4) Breno

5) Leandro Castán

6) Fellipe Bastos

8) Thiago Galhardo

9) Lucas Ribamar

10) Bruno Cesar

11) Maxi López

12) Gabriel Félix

13) Luiz Gustavo

14) Danilo Barcellos

15) Andrey

16) Guilherme Costa

17) Rildo

18) Lucas Mineiro

19) Hugo Borges

20) Yan Sasse

21) Claudio Wink

22) Yako Pikachu

23) Caio Monteiro

25) Willian Maranhão

26) Rafael França

28) Eduardo

29) Bruno Silva

30) Vinícius Araújo

31) Raul

33) Ramon

34) Werley

36) Ricardo Graça

37) Henrique

38) Marrony

39) Matheus Moresche

40) Alan Cardoso

41) Marcelo Mattos

42) Rodrigo

43) Bruno Ritter

44) Jordi

45) Kainandro

46) João Pedro