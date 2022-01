Vasco se acerta com Leandro Castán e anuncia 'rescisão amigável' com o zagueiro

Após mais de um mês de conversas, Vasco e Leandro Castán chegaram a um entendimento nesta quinta-feira e finalizaram o contrato que ia até dezembro. O zagueiro não estava mais nos planos e treinava separado do grupo atrás de uma solução financeira. De forma amigável, findaram o vínculo em comum acordo.

"O Club de Regatas Vasco da Gama informa que o atleta Leandro Castán não é mais jogador do clube. O Departamento de Futebol e o zagueiro chegaram a um acordo na tarde desta quinta-feira, acertando a rescisão do contrato que terminaria no final desta temporada", informou o clube.

O defensor já havia anunciado em dezembro que não permaneceria. Mas, com acordo em vigor, acabou ficando mais que o esperado no Rio. Caso feche com um novo clube, chegará sem pré-temporada. Fazia apenas aprimoramento físico distante dos companheiros no Vasco.

Castán era um líder do elenco. Porém, fracassou com o time na missão de buscar o acesso na Série B e acabou colocado na lista de dispensa. A reformulação foi enorme em São Januário. Tirando o goleiro Vanderlei, reintegrado, e o meia Nenê, mantido, todos os demais titulares foram mandado embora.

Contratado em 2018, após passagem de sucesso pelo futebol italiano, se firmou e defendeu o clube até o fim de 2021. Foram 145 partidas disputadas e dois gols. "Ciente de toda sua entrega, empenho e comprometimento, o Vasco da Gama agradece Leandro Castán por ter honrado a camisa cruzmaltina durante quatro temporadas e o deseja sorte no prosseguimento de sua carreira. Boa sorte, Castán!"