Vasco se classifica e Sport e mais times da Série B caem na Copa do Brasil

Mais 13 times garantiram vaga na segunda fase da Copa do Brasil 2022 nesta quarta-feira. O Vasco foi ao interior de São Paulo e venceu, enquanto alguns times da Série B, como Sport, CRB, Operário e Londrina, decepcionaram e foram eliminados precocemente na competição.

Fora de casa, o Vasco esteve longe de ir bem, mas venceu a Ferroviária-SP, por 1 a 0, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Raniel fez o gol da vitória do time carioca, classificado à segunda fase para enfrentar o Juazeirense-BA e também colocando no bolso premiação de R$ 750 mil.

Leia Também Palmeiras bate Athletico-PR com gols de volantes e conquista Recopa pela 1ª vez

Dois times da Série A do Brasileiro também se classificaram. Desfalcado de sete jogadores devido a surto da covid-19, o Juventude visitou o Porto Velho-RO e venceu por 2 a 1, no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. Os gaúchos enfrentarão o Real Noroeste-ES na fase seguinte, que eliminou o Operário-PR ao vencer por 2 a 1.

Quem avançou sem dificuldades foi o Ceará, que bateu o São Raimundo-RR, por 3 a 0, no estádio Canarinho, em Boa Vista. Os cearenses dominaram o confronto do início ao fim e agora terão pela frente na competição o Tuna Luso-PA.

Em compensação, alguns times da Série B do Brasileiro decepcionaram. O CRB, por exemplo, visitou a Portuguesa-RJ e perdeu por 1 a 0, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. A Portuguesa enfrentará o Sampaio Corrêa na segunda fase, que eliminou o Operário-MT com vitória por 2 a 1, fora.

O Sport, em crise no início desta temporada, foi eliminado ao perder para o Altos-PI, por 1 a 0, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O adversário dos piauienses será o ABC-RN, que eliminou o Costa Rica-MS ao vencer por 3 a 0, no Mato Grosso do Sul.

Outro que foi surpreendido foi o Londrina, que perdeu para o Ceilândia-DF, por 2 a 0, no estádio Abadião, em Ceilândia. O revés resultou na demissão do técnico Vinicius Eutrópio após a partida. O adversário do Ceilândia na próxima fase será o Avaí.

Ainda nesta quinta-feira, o Paysandu eliminou o Trem-AP ao vencer por 3 a 0, no Amapá; o Juazeirense-BA eliminou o Grêmio Anápolis-GO ao segurar empate sem gols, em Goiás; e o Vila Nova despachou o Rio Branco-AC também com empate por 0 a 0, no Acre.

Confira os resultados desta quarta-feira:

Ceilândia-DF 2 x 0 Londrina-PR

Tuna Luso-PA 1 x 0 Novorizontino-SP

Operário-MT 1 x 2 Sampaio Corrêa-MA

Porto Velho-RO 1 x 2 Juventude-RS

Real Noroeste 2 x 1 Operário-PR

São Raimundo-RR 0 x 3 Ceará-CE

Altos-PI 1 x 0 Sport-PE

Rio Branco-AC 0 x 0 Vila Nova-GO

Grêmio Anápolis-GO 0 x 0 Juazeirense-BA

Trem-AP 0 x 3 Paysandu-PA

Costa Rica-MS 0 x 3 ABC-RN

Portuguesa-RJ 1 x 0 CRB-AL

Ferroviária-SP 0 x 1 Vasco-RJ