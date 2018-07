Vasco se classifica na Copinha; Flamengo conhece adversário

Sem sustos, o Vasco confirmou a classificação à próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No início da tarde deste sábado, o time carioca derrotou o Taubaté, por 6 a 0, no Estádio Joaquim de Morais Filho, no Vale do Paraíba, pelo Grupo P.

O resultado manteve o Vasco com 100% de aproveitamento, com nove pontos em três jogos. Os paulistas terminaram em segundo com seis pontos, sem a vaga entre os melhores por índice técnico. Na próxima fase, os cariocas aguardam o vencedor do Grupo O, que deve ser o Cruzeiro.

Além do Vasco, mais um time garantiu a classificação. O Taboão da Serra ficou com a vaga do Grupo R, mesmo sem entrar em campo, por conta da vitória do Santa Cruz sobre a Chapecoense, por 2 a 1, no início da tarde deste sábado. O time da Grande São Paulo tem seis pontos, sem poder ser ultrapassado, e enfrentará o Flamengo na fase seguinte.

JOGOS DESTE SÁBADO NA COPINHA

Catanduvense 1 x 1 Goiânia

Náutico 1 x 0 Ponte Preta

Paulista 2 x 0 Cacerense-MT

Botafogo-SP 4 x 0 Independente-PA

Mirassol 3 x 2 Itapemirim-ES

Santo André 3 x 1 Tarumã-AM

Rio Claro 2 x 1 Botafogo-PB

Santa Cruz x Chapecoense

Avaí 2 x 1 Paysandu

Sete de Setembro-AL 0 x 1 Unaí-DF

Red Bull 3 x 2 São José-AP

Porto-PE 0 x 1 Portuguesa

ABC 3 x 2 Araguaína-TO

Taubaté 0 x 6 Vasco da Gama

15h30

Guarani-SP x São José-RS

16 HORAS

Sumaré x Sport

Lemense-SP x Fortaleza

Tanabi-SP x Paraná

Juventus x Figueirense

Nacional-SP x Goiás

Taboão da Serra x América-MG

Porto Feliz-SP x Atlético-GO

São Bernardo x Atlético-MG

Paulínia x Coritiba

Atibaia-SP x Vitória

Primavera x Cruzeiro

Araxá-MG x Serrano-BA

17 HORAS

XV de Piracicaba x Itabaiana-SE

Rio Preto x Confiança-SE

17h30

Criciúma x Vila Nova-GO

19 HORAS

São Carlos x Botafogo-RJ

Guaicurus-MS x Rio Branco-AC

América-SP x Grêmio

21 HORAS

Grêmio Barueri x Corinthians