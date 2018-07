Vasco se divide entre treino e amistoso com Santos Com os reservas se preparando para viajar a Teresina para um amistoso com o Santos, os jogadores do Vasco treinaram nesta quarta-feira, em São Januário, para encarar o Cruzeiro, domingo, em Sete Lagoas. A partida significa pouco para os cruzmaltinos, mas é de suma importância para os times que lutam pelo título.